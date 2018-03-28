Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp polisi arama çalışmaları 6 gündür karadan ve havadan sürüyor İzle

Kayıp polisi arama çalışmaları 6 gündür karadan ve havadan sürüyor İzle

derede arama yapılması

Uyuşturucu Polis Memuru Sahil Güvenlik Uyuşturucu Tacirleri Helikopter 

-dalgıçların görüntüsü
-detaylar
-Arşiv görüntüler
-arama çalışmaları

( TRABZON )- Arama çalışmalarına 2 helikopter havadan destek verirken, derede arama çalışmalarına 63 dalgıç katılıyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takipte bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları 6 gündür hem karadan hem de havadan sürüyor. Arama çalışmalarına 2 helikopter, 4 drone havadan destek verirken, farklı illerden gelen polis, jandarma, sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 63 dalgıç yaklaşık 25 kilometrelik alanda Mehmet Ayan’ı arıyor. Arama çalışmaları kapsamında dere suyunun azalması için bölgede bulunan HES’lerin kapakları kapatılırken, derenin denizle buluştuğu yere kameralar yerleştirildi. Ayrıca derenin farklı yerlerinde bentler kurulurken, arama çalışmalarına gönüllülerde destek veriyor. Öte yandan 22 Mart gecesi saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı