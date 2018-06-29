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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayıp para dolu cüzdanını vatandaş buldu zabıtaya teslim eti

Kayıp para dolu cüzdanını vatandaş buldu zabıtaya teslim eti

Zülfi Kırdağ'ın teslim tutanağını imzalaması

Uttu Harekete Geç Cüzdan Zabıta 

-Kırdağ'a ekipler tarafından parasının teslim edilmesi
-Zülfi Kırdağ ile röportaj

( MERSİN )- Mersin'de içi para dolu cüzdanına kavuşan Zülfi Kırdağ, "Beni üzmediler, kendileri de hiç üzülmesin" diyerek sevincini dile getirdi MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi. Alınan bilgiye göre, duyarlı bir vatandaş şehir merkezinde bulduğu para dolu cüzdanı, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri'ne ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibini bulmak için harekete geçildi. Yapılan anonslardan sonra cüzdanını kaybeden Zülfi Kırdağ isimli vatandaşın belediyeyi aramasıyla cüzdanın kendisine ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Belediye Zabıta Müdürlüğüne davet edilerek Zülfi Kırdağ’a kaybettiği cüzdanı yapılan tutanakla teslim edildi. Cüzdanının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Zülfi Kırdağ, bulan kişiye ve belediye zabıta müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Kırdağ, "Allah razı olsun bulandan, cüzdanımı teslim aldım belediyeden. Allah binlerce kez herkesten razı olsun. Tuttukları altın olsun. Beni üzmediler, kendileri de hiç üzülmesin" dedi.

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