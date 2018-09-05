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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp olarak bildirilen şahsın cesedi sulama kanalından çıktı

Kayıp olarak bildirilen şahsın cesedi sulama kanalından çıktı

Olay yerinden detaylar

Fabrika Jandarma İnsan Bedeni Hayvan Pazarı Sulama Kanalı 

-Şahsın sudan çıkarılma anı
-Genel detaylar
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de 7 gün önce kayıp bildirimi yapılan bir şahsın cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıcakaya Caddesi Büyükşehir Belediyesine ait hayvan pazarı yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir fabrikada bekçilik yapan bir şahıs, akşamüstü sıralarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının civarında dolaştığı sırada su içinde haraketsiz duran Kadir İntekin'in (42) cansız bedenini fark etti. Başta emin olamayan şahıs, daha sonra çevredeki vatandaşlardan yardım alarak gördüğü şeyin bir insan bedeni olduğunu teyit ettirdi. Ardından jandarmaya durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri ortak çalışma yaparak, cesedi kıyıya çıkardı. Kadir İntekin'e (42) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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