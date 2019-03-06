Kayıp olan 2 kişinin cesedi, 500 metrelik uçurumda bulundu

-UÇURUMA DÜŞEN OTOMOBİL

-JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

-OLAY YERİNE GELEN AİLELERİN ÜZÜNTÜSÜ

-DETAYLAR



( BOLU )- Otomobille 500 metrelik uçuruma düşen 2 kişinin cesedine 2 gün sonra ulaşıldı BOLU



- Bolu’da 2 gün önce ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan’ın (69) cansız bedenleri, otomobille düştükleri 500 metrelik uçurumda bulundu. Olay dün gece saatlerinde Bolu’nun Seben İlçesi Korucuk Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Arıkan ve Ömer Arslan isimli iki arkadaş, dün gece saatlerinde Seben’de bulunan Kaya Evleri’ni görmek için Arıkan yönetimindeki 14 GF 458 plakalı otomobille yola çıktı. Arıkan ve Arslan’dan 2 gündür haber alamayan aileleri, şahısların hayatlarından endişe duyarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Arslan ve Arıkan’ın içerisinde bulunan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’ne göre son olarak Seben İlçesi istikametine doğru gittiğini belirledi. Bolu-Seben Karayolu üzerinde çalışma başlatan Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Korucuk Köyü mevkiinde bulunan yaklaşık 500 metrelik uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu gördü. Uçurumdan aşağı inen jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin çevresinde 2 erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, bulunan cesetlerin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan’a (69) ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından, Arıkan ve Arslan’ın cesetleri kepçe yardımıyla uçurumdan alınarak cenaze aracına taşındı. Olay yerine gelen Arslan ve Arıkan’ın aileleri büyük üzüntü yaşadılar. Aileler, gözyaşları içinde cep telefonlarıyla Arslan ve Arıkan’ın hayatlarını kaybettiklerini diğer aile üyelerine haber verdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC-GY

