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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp müzisyenin cesedi bulundu - ANTALYA

Kayıp müzisyenin cesedi bulundu - ANTALYA

- Kayıp müzisyenin cesedi bulundu - Jandarma karakolu önü ve arama kurtarma araçları - Metin Kor'un kamp yaptığı bölgeden detaylarGÜNCELLEME - Antalya 'da kayıp müzisyenin cesedi bulundu - Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedine ulaşıldı - Kor'un yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor - Kor'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldüDETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu.Gömbe Mahallesi Kaş - Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede cesedin, Metin Kor'a ait olduğu belirlendi. Kor'un meditasyon yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor.Jandarma, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceseti, sedyede taşıyarak cenaze arabasına yerleştirdi.Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.Cesedi ilk bulan AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık, 15 kişiyle 5 gruba ayrılarak öğle saatlerden itibaren arama çalışması yaptıklarını söyledi.

Çadıra yaklaşık 400 metre mesafede dağın yamacında kazazedeye ulaşıldığını dile getiren Işık, "Ulaştığımızda maalesef hayatını kaybetmiş olduğunu tespit ettik. Arazide ağaç bulunmuyor. Hep sarp kayalıklar var. Kayalıklardan düşmüş olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Müzisyen Metin Kor, İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kurmuş, burada kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Cenaze Arabası Jandarma Kayalı 

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