Kayıp Müzisyenin cenazesi olay yerinden alındı Video

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-Cenazenin cenaze aracına konulması

-Ekiplerden görüntü

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da 7 günden bu yana kayıp olan ve bugün öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeye 350 metre mesafede cesedi bulunan Metin Kor'un cesedi Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden alınıp morga kaldırıldı. İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor'dan (43) bir daha haber alınamadı. Kor'un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7’nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşti. Metin Kor'un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kor'un kayalıklarda bulunan cesedi Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AKUT'tan açıklama AKUT tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 21 Haziran 2018 Perşembe gününden bu yana kamp yapmak için gittiği Gömbe İkizgöller mevkiinde kaybolduğu bilgisi verilen 43 yaşındaki Metin Kor’un 30 haziran 2018 günü saat 13.00 sularında cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Metin kor'un kaybolduğu gün gelen ihbar telefonları ve bölgenin konumu ile çalışmaların geniş kapsamlı olması sebebiyle operasyon Kaş Kalkan ve Fethiye AKUT Ekipleri ortaklığında gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada çalışmaların başından bu yana ekiplerin operasyonu günlere göre paylaştığı, arama çalışmalarını büyük bir titizlikte gerçekleştirildiği kaydedildi. Çalışmaların koordinasyonu ve ekiplerin yönlendirilmesi ile saha çalışmalarının en güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla AKUT Kaş Kalkan Ekip Lideri Bircan Tolunay ve Fethiye AKUT ekip lideri Fatih Işık birlikte hareket ettiği ve diğer ekipleri de çalışmalar için yönlendirdikleri bilgisi paylaşıldı. 30 Haziran Cumartesi günü arama çalışmalarının son aşaması olarak planlanan operasyona Fethiye AKUT ekibinden 7, Kaş Kalkan AKUT ekibinden 8, İHH Antalya ekibinden de 4 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada , operasyon süresince ekibin 5 gruba ayrılarak su kenarları, kayalıklar ve kar çukurlarında hem karadan hem de drone ile havadan arama çalışmaları gerçekleştirildiği ve Metin Kor'un cansız bedeninin Saat 13.00 sularında kamp yerinin 350 metre uzağında bulunan yamaçtaki sarp kayalıklar üzerinde Fethiye AKUT Ekip Lideri Fatih Işık tarafından bulunduğu kaydedildi.

