Kayıp müzisyenin cenazesi adli tıp kurumundan alındı - ANTALYA
- Cenazenin adli tıp kurumu morgundan alınışıGÜNCELLEME - Antalya 'da kayıp müzisyenin cesedinin bulunması - Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı - Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor: - "Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş" - "Üstü çıplak olduğu için ve kayaların da tonu insan teniyle neredeyse renk olarak aynı olduğu için gözle görülmemiş olabilir"CENAZENİN ALINMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un ağabeyi Kemal Kor, "Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsanüstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş." dedi. Kamp yapmak için İstanbul'dan Antalya 'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine geldikten sonra kaybolan ve çobanların ihbarı üzerine jandarma, AKUT ile AFAD ekiplerince ulaşılan müzisyen Metin Kor'un cenazesi, otopsi için getirildiği Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ağabeyi Kemal Kor ve arkadaşları tarafından alındı.Kor için yarın Ankara'da ikindi namazına müteakip tören düzenleneceği ve Kor'un annesinin isteği üzerine cenazenin daha önce vefat eden babalarının yanına defnedileceğini bildirildi. Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, AA muhabirine, kamp yerine 3 saatlik mesafede bulunan Çığlık Kaya Ormanları mevkisinde arama yaparken kız kardeşinin kendisini aradığını söyledi.
Kardeşinin, "Abi bulduk gel, sağ salim." dediğini belirten Kor, şöyle konuştu:"Orada bir bayram havası yaşadık. Geri dönüşümüz, 3 saat aldı. Gömbe'ye giderken telefon geldi, 'Yukarı çıkma, onlar alıp gelecekler. Kimseye de haber vermeyin.' dediler. O arada tabii bizi bir sürü insan aradı, biz de herkese 'Bulundu, sağ salim.' diye haber verdik. O şekilde söylenince bir şeyler olduğunu anladım. Çünkü yukarıya kimseyi almıyorlarmış. Gömbe'ye uğramadan direkt olay yerine çıktım. Olay yerine çıkınca zaten neyin ne olduğunu gördük. Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. AKUT ve oradaki yetkililer, 'Buraya resmen ışınlanmış.' dediler. Zaten çıktığı yerin yaklaşık 20 metre üzerine çıkmaya çalışsanız, büyük dağcı halatı veya kazıklar, çekiçler olmadan tırmanmanız mümkün değil."Ağabey Kor, kardeşinin ayağı kaydığı için düştüğünün tahmin edildiğini belirterek, arama çalışmaları ilk başladığında dağın "bir insanın oraya çıkamayacağı" düşüncesiyle es geçilmiş olabileceğini dile getirdi.Kardeşinin bulunduğunda üstünün çıplak olduğunu kaydeden Kor, "Üstü çıplak olduğu için ve kayaların da tonu insan teniyle neredeyse renk olarak aynı olduğu için gözle görülmemiş olabilir. Ama tabii köpeklerin bulamamış olması düşündürücü. Dronelarla çok zor görürsünüz, çünkü üstünde elbise yok. Zaten, 21 Haziran gecesi düşmüş sanırım, 9 gün olmuş." ifadelerini kullandı.İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran Müzisyen Metin Kor'dan bir daha haber alınamamıştı.Gömbe Mahallesi Kaş - Seydikemer sınırında hayvan otlatan çobanlar tarafından dün bulunan erkek cesedinin yapılan inceleme sonucunda Metin Kor'a ait olduğu belirlenmişti.