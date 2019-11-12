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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde - MANİSA Video

Kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde - MANİSA Video

- Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz hakkındaki kayıp ihbarı - Arama çalışmalarından görüntüler Manisa 'da kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci günündeMANİSA (AA) - Manisa 'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp ihbarı verilen Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılmaya başlandı.Kullandığı otomobil 7 Kasım'da mahalleye yakın bir konumda farları ve camları açık halde terk edilmiş olarak bulunan ve kayıp ihbarı verilen Bayram Çenesiz'in bulunması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin oluşturduğu 20 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalarda dün bölgedeki gölet ve derelerde dalış yapan İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları'nın herhangi bir ize ulaşamadığı belirtildi.Bugün Killik, Gündoğdu ve Mestanlı bölgelerinde devam eden aramalarda iz takip köpeği de kullanılıyor.

Köpek Şili 

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