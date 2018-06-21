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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp Leyla, sazlık ve bataklıkta arandı Video

Kayıp Leyla, sazlık ve bataklıkta arandı Video

Leyla'nın sazlık ve bataklık arazide aranması

Jandarma Bayramlaşma Kız Çocuğu Kadavra 

-Kadavra ve ceset arama köpeğinden görüntüler
-Milletvekilinin gelişi

( AĞRI -HD) AĞRI

- Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla sazlık ve bataklık arazide arandı. Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 7. günde jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 1 kilometre ötesinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Aydemir'in köyde bulunabileceği alanlarda, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe’de Bezirhan Köyüne gelerek Aydemir ailesinin üzüntüsünü paylaştı.
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