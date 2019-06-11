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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kayıp köpek sahibini karşısında görünce duygusal anlar yaşandı

Kayıp köpek sahibini karşısında görünce duygusal anlar yaşandı

Cep telefonu görüntüleri

Sokak Köpeği Köpek Cep Telefonu Şahit 

-Sahibinin yolda yürümesi, köpek ile karşılaşmaları
-Köpeğin sahibinin üzerine atlaması
-Sahibinin köpeği sevmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir hafta önce sahiplendiği ailenin yanından kaybolan köpek, kendisini sahiplenen aileyi karşısında görünce duygu dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta yaşayan bir çift, bir süre önce sokak köpeğini sahiplenerek adını da 'Leo' koydu. Ancak köpek evin önündeyken kayboldu. Bunun üzerine köpeği aramaya koyulan aile, köpeğin Bartın'da bir restoran önünde olduğu haberini alınca köpeğin bulunduğu yere gitti. Kemerköprü Mahallesi'nde köpeği gören aileyle köpek arasında duygu dolu anlar yaşandı. Buluşma anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Sahiplerini karşısında gören köpek ise yaşadığı heyecanla sahibinin üzerine atladı. O anlara şahit olanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
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