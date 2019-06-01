Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp kızın cansız bedeni bulundu

Kayıp kızın cansız bedeni bulundu

Dereden detaylar

Genç Kız Devlet Hastanesi Harekete Geç Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Kızın cep telefonuyla deredeki cansız bedeninin detayları
-Ambulans detayı
-AFAD detayı
-Vatandaşlardan detayları
-Vali İdris Akbıyık’ın açıklaması
-fotoğraf

( HAKKARİ ) - Vali Akbıyık: “Otopsi işlemlerinin ardından olay netleşecek” HAKKARİ

- Hakkari’de bir süre önce kaybolan Sercan Özatak isimli kızın cansız bedeni derede bulundu. Hakkari’de 5 günden buyana kendisinden haber alınamayan Sümbül Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Selcan Özatak’ın cansız bedeni Biçer Mahallesi Katraması deresinde bulundu. Sabah saatlerinde çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri olay yerine giderek genç kızın cansız bedenini dereden çıkardı. İlk belirlemelere göre, suda boğulan Özatak'ın ölümüyle yakınları yasa boğulurken, talihsiz kızın cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Hakkari devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane önünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 27 Mayıs'tan beri kayıp olan kızımız Sercan Özatak’ın bugün cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, olayın cinayet mi veya intihar mı olduğunun otopsi işlemlerinin ardından netleşeceğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı