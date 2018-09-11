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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp kız aranıyor - BURDUR Haberi

Kayıp kız aranıyor - BURDUR Haberi

- Baba Ramazan Yılmaz'dan detay - Ramazan Yılmaz'ın konuşması - Kayıp kız Yurtseven Yılmaz'ın fotoğrafından detay Burdur 'da kayıp kız aranıyor - Yaklaşık bir aydır haber alınamayan 17 yaşındaki kız için başlatılan arama çalışması sürdürülüyorBURDUR (AA) - Burdur 'da kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki kız için arama çalışması yürütülüyor.Merkeze bağlı Kayış köyünde ikamet eden Yurtseven Yılmaz, 13 Ağustos'ta hayvanlara bakmak için çıktığı evine dönmeyince baba Ramazan Yılmaz, kayıp başvurusunda bulundu.İhbar üzerine jandarma arama çalışması başlattı.Ramazan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.

Jandarma Urus Hayvan 

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