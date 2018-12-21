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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - HATAY Haberi

Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - HATAY Haberi

- Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - Arama çalışmalarından detaylarKayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet U'un cesedi gömüldüğü yerde aranıyor - Araziye gömüldüğü ileri sürülen cesedin bulunması için arama başlatıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedi, gömüldüğü bölgede aranıyor.Yeşilköy Mahallesi Kırık Köprü mevkisinde Deli Çay Deresi yatağında yaklaşık 50 metrekarelik bir alanda arama başlatıldı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri birlikte, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle kazı çalışması yapılıyor.Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı alanda arama faaliyetleri sürüyor. - Olay Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınları tarafından sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlatmış, kurulan özel ekip, 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U. (41) ile yakınları Y.T. (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına almıştı. Hatay 'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürülmüş, şüphelilerden H.U. tutuklanmış, Y.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Adli Kontrol İş Makinesi Aile İçi Şiddet Olay Yeri İnceleme Cinayet 

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