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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - HATAY

Kayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - HATAY

- Kazı çalışmalarından görüntüler - Kazı çalışmasına katılan ekiplerden detaylar - Bulunan emarelerin muhafaza edildiği torbadan detayKayıp kişinin eşi tarafından öldürüldüğü iddiası - Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kişinin cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi Kırık Köprü Mevki Deli Çay Deresi yatağında 4 gün önce başlatılan kazı çalışmaları, bir günlük aranın ardından yeniden başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle 5 farklı noktada yaptıkları kazı çalışmasını alanı genişleterek devam ettiriyor.Olay yeri inceleme ekipleri, kazı çalışmasında buldukları emareleri cinayetle ilgili olabileceğini değerlendirerek muhafaza altına aldı.Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı kazı alanında, Mehmet U'nun cesedine ilişkin bulguya ulaşmak için polis kazı çalışmasını sürdürüyor. - Olay Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınlarınca sabah evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlatmıştı.Kurulan özel ekip, 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U (41) ile yakınları Y.T (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına almıştı. Hatay 'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelilerden H.U tutuklanırken, H.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Aile İçi Şiddet Olay Yeri İnceleme Bulduk Cinayet 

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