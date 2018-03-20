Kayıp kişinin cesedini "Çizik" buldu - EDİRNE - Arama çalışmalarından detay - Cesedin dereden çıkarılması - Köy sakinlerinden detay - Jandarma köpeği Çizik, dünden bu yana kayıp olan görme engelli Niyazi Aksu'nun cesedini dere kenarında bulduEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Havsa ilçesinde dünden bu yana aranan kayıp kişinin cesedini jandarma iz takip köpeği Çizik buldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tahal köyünde ailesiyle yaşayan görme engelli Niyazi Aksu'dan (47) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar, köyde ve köyün çevresinde arama yaptı.Jandarma iz takip köpeği "Çizik" Tahal deresinde kayıp Aksu'nun hareketsiz şekildeki bedenini bir ağacın dibinde buldu.Hayatını kaybettiği belirlenen Aksu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - "Yağmur çok, deniz gibiydi"Tahal Köyü Muhtarı İbrahim Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu'nun dün sabah 06.00 civarında evinden çıktığını ve yakınlarının haber alamaması üzerine jandarmaya haber verdiklerini anlattı.Aksu'nun görme engelli ve çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu anlatan Erman, "Kimseye zararı yoktu. Kahveye gelir otururdu. Köyde sevilen biriydi." dedi. Köy sakinlerinden Gürkan Balcı da Aksu'nun her sabah kahveye geldiğini belirterek, "Kahve kapalı olduğu için dönmüş geri. Su taşkını da var, derenin iki tarafı da doluydu. Ayağımı kaydı artık, bilmiyoruz. Gözleri pek görmüyordu, şekeri de vardı. Yağmur çok, deniz gibiydi. Dün gece yarısına kadar aradık." diye konuştu. Köy sakinlerinden Çetin Güngör, dünden bu yana köy halkı ve yakınlarının her yerde Aksu'yu aradığını söyledi.