Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - SİVAS

Kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - SİVAS

- Olay yeri - Ölen kişinin cesedi Sivas 'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulunduSİVAS (AA) - Sivas 'ta kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Serkan Koçak (27), dün öğle saatlerinde piknik yapacağını söyleyerek evinden ayrıldı.Koçak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.
AFAD ekipleri, gölde yaptıkları aramada Koçak'ın cesedine ulaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı