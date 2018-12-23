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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayıp kişinin cesedi denizden çıktı

Kayıp kişinin cesedi denizden çıktı

Olay yerinden detaylar

Sosyal Medya Urus 

-cesedin aranması
-şahsın fotoğrafları

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunu yaptığı kişinin Ünye iskelesinden cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunları yüzünden bunalıma giren İsmail Kartal (60) iki gün önce evden ayrılmış, geri gelmeyince yakınları emniyete kayıp ihbarında bulunarak, sosyal medya üzerinden de şahsı görenlerin ihbar etmesini istemişlerdi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şahsın en son iskelede görüldüğü ve intihar edebileceği üzerine yoğunluk kazanılınca sabah saatlerinde Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları arama başlattı. Aramalara Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye dalgıç ekipleri de dahil oldu ve saat 14.00 sularında İsmail Kartal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Kartal’ın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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