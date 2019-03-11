Kayıp kişinin cesedi bulundu - ADANA Haberi

- Cesedi bulunan kayıp kişinin annesinin adli tıp önünde baygınlık geçirmesi - Sağlık ekiplerinin anneye müdahalede bulunması - Cenazenin cenaze aracına nakledilmesi Adana 'da kayıp kişinin cesedi bulunduADANA (AA) - Adana 'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.Tuzla Mahallesi'ndeki bataklıkta çevredekiler tarafından bulunan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cesedin, inceleme sonucu 21 Ocak'tan beri haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'ye (30) ait olduğu belirlendi.Polisin haber vermesi üzerine Adli Tıp Kurumu önüne gelen Kerse'nin yakınları gözyaşı döktü.
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