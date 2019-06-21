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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayıp kişi ölü bulundu - KASTAMONU

Kayıp kişi ölü bulundu - KASTAMONU

- Barajdan detay görüntüler - Ölen kişinin aracından detay görüntü - Jandarma ekiplerinin çalışmaları - Genel Detaylar Kastamonu 'da kayıp kişi ölü bulunduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldıFatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi - Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu.AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı.Sudan çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Güvenlik Güçleri Baraj Gölü Balık Tutma 

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