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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp kişi için gölde arama çalışması sürüyor - ADANA

Kayıp kişi için gölde arama çalışması sürüyor - ADANA

- Arama çalışması - Köprüden detay - Yakınlarından detay Adana 'da kayıp kişi için gölde arama çalışması sürüyorADANA (AA) - Adana 'da bir süredir haber alınamayan kişinin otomobilinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.Otomobili iki gün önce Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan Osman Anaçkaya'nın (62) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, gölde arama çalışmalarını sürdürdü.Anaçkaya'nın yakınları da çalışmaları üzüntü içerisinde takip ediyor.

Atalan 

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