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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldı - ADANA

Kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldı - ADANA

- Kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldı - Polislerin gölde kayıp kişiyi araması - Kayıp kişinin yakınının ağlaması - Kayıp kişinin arkadaşı Ahmet Uygur'un konuşması - Kayıp kişinin otomobilinden görüntü Adana 'da kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldıADANA (AA) - Adana 'da, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişinin otomobilinin Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde bulunması üzerine gölde arama yapıldı.Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Osman Anaçkaya'dan (62) dünden beri haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama başlattı.Anaçkaya'nın otomobilini Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, kayıp kişinin bulunması için gölde arama gerçekleştirdi.Anaçkaya'nın arkadaşı Ahmet Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Anaçkaya ile son olarak iş yerinde görüştüklerini belirterek, "Bazı ekonomik ve sağlık sorunları vardı. Sabah aracını burada gördük. Telefonunu da araçta bulduk." dedi.

Polis Bild Atalan Polis Ekipleri Bulduk 

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