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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül İzle

Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül İzle

Güvenlik kamerası görüntüsü

Dövme Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel 

-Evdeki kedilerden görüntü
-Mustafa Veysel Aksöğüt röportaj
-Kedi detayları
-El broşürü görüntüsü
-Atike'nin düştüğü yerin aktüel görüntüsü

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da dövmecilik yapan bir genç 10 gün önce evden kaçan "British" cinsi kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek ADANA

- Adana'da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.Adana’da dövmecilik yapan Mustafa Veysel Aksöğüt, 4 yıl önce British cinsi bir kedi sahiplendi. Aksöğüt, 4 yıldır kedisini bir an olsun yanından ayırmadı. 2 yıl önce ise kedinin yavruları oldu ve Aksöğüt, onları da sahiplendirmeyip bütün kedilerle birlikte yaşamaya başladı.
22 Ekim Salı günü sabah 06.30’da ise Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki evde anne kedi tellerden tırmanıp 4’üncü kattan aşağı atladı ve bir daha geri dönmedi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin bulunmaması üzerine Mustafa Veysel Aksöğüt ve arkadaşları kentin işlek caddelerine broşür astı.Bulana 2 bin lira ödülKedisini bulana 2 bin lira ödül vereceğini söyleyen Mustafa Veysel Aksöğüt, “Evde bütün önlemleri alıyoruz ama büyük ihtimal oyun amaçlı çatıya çıkıp oradan düştüğünü düşünüyoruz. Cins bir kedi. Daha önce hiç dış dünyayı bilmiyor. Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa teşvik amaçlı 2 bin lira ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Bu civarda kedi besleyen insanlarla görüştük ama netice alamadık. Umudumuz devam ediyor” diye konuştu.

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