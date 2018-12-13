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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp kadının bulunması için drone ile bölge tarandı

Kayıp kadının bulunması için drone ile bölge tarandı

Arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Yaşlı Kadın Jandarma Kamera Barla Irak 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde dört gün önce kayıp olan 74 yaşındaki kadının bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak bölgede yapılan çalışmalarda bir ayak izine rastlandı. Ekipler her olasılığı değerlendirirken bölge bu kez drone ile tarandı ancak yine her hangi bir sonuç alınamadı. Akhisar Mahallesi'nde pazartesi günü saat 15:00 sıralarında ikamet ettiği evden ayrılan Arzu Balaban’dan 4 gündür haber alınamıyor. Komşularına gidiyorum diyerek evden çıkan yaşlı kadın bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine emniyet ekipleri kayıp olan kadını bulmak için çalışma başlattı. 4 gün kayıp olan Arzu Balabanın bulunması için AFAD, AKUD, İHH İnegöl Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri her yerde aramalarını sürdürüyor. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler bakmadık yer bırakmıyor. Ancak arama yapılan bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırıyor. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını tarıyor. Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde yaşlı kadının Huzur Mahallesi dışına çıktığı tespit edildi. Çalışmaları derinleştiren ekipler yaşlı kadına ait olduğu düşünülen bir çift terliği çamur içerisinde buldu. Fakat kadına ait olup olmadığı yakınları tarafından teyit edilemedi. Ancak evden çıkarken ayağında terliklerle çıktığı öğrenildi. 4 gündür çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak yaşlı kadına ait olduğunu düşünülen bir ayak izine rastladı. Ancak tek olan ayak izinden başka iz bulamayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, kayıp kadın için bölge bu defa drone ile tarandı. Ancak 4. günde de yaşlı kadına ulaşılamadı.
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