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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

- Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Botlarla barajda yapılan arama çalışması

Eğitimli Köpek Jandarma Baraj Gölü Üniversite Öğrencisi Araç İçi Kamera 

-Kıyıya yanaşan bot
-Kıyıda arama yapan jandarmaya ait köpek
-Botla yapılan arama çalışması
-Jandarma köpeği ile yapılan çalışma
-Kıyıya yanaşan bot
-Olay yerinde araç ve ekipler
-Köpekle yapılan arama çalışması
-Botla yapılan arama çalışması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'den 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor. 5 Ocak'ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü’nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü. Çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanmadı. (ET-HİV-
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