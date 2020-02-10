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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürerken baraj kodu da düşürüldü Haberi

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürerken baraj kodu da düşürüldü Haberi

Dalış için hazırlanan JAK ekibi

Dalgıç Polis Kamera Baraj Gölü Öğrenciler Araç İçi Kamera 

-Baraj gölü kıyısındaki ekipler
-Dalış için yapılan hazırlıklar
-Dalış için baraj gölüne inen JAK
-Botla arama yapan JAK
-JAK ekibinin tekneye binerek dalış yapılacak alana gitmesi
-Polis tarafından botla yapılan arama
-Viyadük üzerinden görüntü
-Dalış yapan JAK ekibi
-Bir arkadaşıyla öğrencilere ders anlatan Gülistan Doku (üzerinde mont olan)
-arşiv görüntüler eklendi

(TU( TUNCELİ )- Kayıp üniversiteli Gülistan’ın stajdaki görüntüleri çıktı TUNCELİ

- Tunceli’de 5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 37. günde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Barajı’ndan su tahliyesi yapılırken, Doku’nun staj için gittiği bir okulda öğrenciler tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Tunceli’de 5 Ocak tarihinde kaybolan ve en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları soğuk havaya rağmen sürüyor. Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki su seviyesi Cuma gününden bu yana düşürülürken JAK, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından göldeki arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Gülistan Doku’nun staj için gittiği bir okulda çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan bir arkadaşıyla öğrencilere ders anlatırken görülüyor. (ET-HİV-
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