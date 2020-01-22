Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor

-Dalgıç polis ekibinin kıyıya yanaşması

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi

-Botla yapılan arama çalışması

-Köprü üzerinden çalışmayı izleyen Gülistan’ın annesi

-Viyadükten görüntü

-Çalışmaları izleyen Gülistan’ın yakınları

-Deniz Kuvvetleri teknesi

-CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in aileyi ziyareti

-İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan’ın CHP heyetine çalışmalar hakkında bilgi vermesi

-Tekne ve botla yapılan arama çalışmaları

-CHP Grup Başkan Vekili Özgür özel’in Gülistan’ın Annesi Bedriye Doku’yu ziyareti ve annenin konuşması

-Gülistan’ın ablası Aygül Doku’nun Özgür Özel’e bilgi vermesi

-Botla yapılan arama çalışması

-ROV cihazı ve cihazla yapılan çalışmalar

-Gülistan’ın yakınlarının Özgür Özel’e bilgi vermesi

-Özgür Özel’in viyadük üzerinde inceleme yapması ve Gülistan’ın yakınlarıyla konuşması

-Viyadükte seyreden araçlar

-CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamaları

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( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de 18 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı.5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken kayıp olduğu günü görüntüleri araç içi kamerasına yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları genişletildi. Bugün Sarı Saltuk Viyadüğü’ndeki çalışmalar tamamlanarak Uzunçayır Baraj Gölü’nde belirlenen 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı. Valilik koordinesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıçlar da belirlenen bölgelere botlarla taşınarak dalışlar yapıyor. Karadan da devam eden arama çalışmalarına iz bulma köpekleri ve drone yardımıyla jandarma ile özel harekat polisleri katılıyor. Öte yandan Doku’yu arama çalışmaları kapsamında havadan da helikopterlerle destek verildiği belirtildi.Tunceli’ye gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal ile milletvekilleri de Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan’dan bilgi aldı.Gülistan Doku’nun ailesiyle de görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e anne Bedriye Doku, Gülistan’ın artık Türkiye’nin kızı olduğunu söyleyerek bulunması için yardım istedi. Bedriye Doku, "Kızım ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum” dedi.

Abla Aygül Doku ise, "Son derece titizlikle yürütülen arama çalışmaları için başta Vali Tuncay Sonel olmak üzere herkese teşekkür ederken, “Gülistan Türkiye’nin kızı. Annem, ben sesleniyoruz. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız dahil tüm liderlerin sesimize ses vermesini istiyoruz" dedi.

Aile bireylerini dinleyen ve arama çalışmalarını izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



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