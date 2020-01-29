Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 24. gününde devam ediyor

-Botla yapılan arama

-Dalış için hazırlanan polisler

-Sarı Saltuk viyadüğü

-Olay yerindeki ekipler

-JAK tarafından ROV cihazı ile yapılan arama çalışması

-İz bulma ve kadavra köpeği ile arazide arama yapan jandarma ekipleri

-Su altı görüntüleme cihazıyla yapılan arama

-İz bulma köpeği

-Sarı Saltuk viyadüğü ve yapılan arama çalışmaları

-Araziden dönen iz bulma ve kadavra köpeği

-Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalar

-Gülistan'ın fotosu



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Sarı Saltıuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam eden arama çalışmaları kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri botlar ve ROV ile tarama yaparken Bitlis’ten gelen dalgıç polisler tarafından da dalışlar gerçekleştiriliyor. Karadan da jandarmaya ait iz bulma ve kadavra köpeğiyle devam eden çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.



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