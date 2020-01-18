Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 14. gününde genişletildi

-Arama yapan deniz polisi

-Dalış için hazırlanan JAK ekibi

-Dalış yapan JAK ekibi

-Botla yapılan arama çalışmaları

-Botlar ve dalgıçlarla yapılan arama çalışması

-Çalışma yapan deniz polisi

-Botlarla yapılan arama

-Dalışı bitiren ve kıyıya çıkan dalgıçlar

-Botlarla yapılan çalışma

-Gülistan’ın son görüldüğü viyadük

-Diyarbakır İtfaiyesi ekibinin dalış yapması

-Botla ve dalgıçlar

-Sarı Saltuk viyadüğü ve arama ekipleri

-Gülistan’ın son görüntülerinin olduğu viyadük ve viyadük üzerindeki AFAD ekibi

-Arşiv görüntüler



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de 14 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları takviye ekiplerin de gelmesiyle son görüldüğü yerde yoğunlaştırıldı. 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Valilik koordinesinde aralıksız devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas çıkan Gülistan’ın bulunması için arama çalışmalarının kapsamı genişletilirken katılan ekip sayısı da arttırıldı. AFAD, Elazığ ve Adıyaman'dan dalgıç polisler, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ekiplerinin devam ettiği çalışmalara Diyarbakır JAK, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de gelerek destek vermeye başladı.

Gülistan Doku’nun son görüldüğü viyadük bölgesinde hat oluşturan ekiplerin bir bölümü botlarla kıyı taraması yaparken dalgıç polis ve JAK ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekipler de su altı araması gerçekleştiriyor. 4 tim özel harekat polisi drone ile kırsalda arama yaparken yine jandarma ve emniyete ait iz bulma ve arama köpekleri de arama çalışmalarında kullanılıyor. AFAD gönüllülerinin de destek olduğu aramalarda henüz bir sonuç elde edilemezken yarın çalışmalara başka ekiplerin de katılacağı belirtildi. -PTS kayıtları incelenerek Gülistan’ın son görüntülerine ulaşılmış Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak Pazar günü bahsi geçen güzergahı kullanan tüm araçları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve MOBESE kameraları ile kontrol etti. Kontrollerde, bir minibüsün araç içi kamerasının tespit edilmesi üzerine araç sahibine ulaşılarak Gülistan’a ait olduğu iddia edilen son görüntülere ulaşıldığı öğrenildi. Aile bireylerine de izletilen görüntülerdeki kişinin Gülistan Doku olup olmadığının yüzde yüz kesinleştirilmesi için uzmanlar tarafından kaybolduğu gün erkek arkadaşıyla çekilen görüntüleriyle eşleştirme yapıldığı öğrenildi.



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