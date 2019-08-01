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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa’da 17 yaşındaki gençten günlerdir haber alınamıyor

-Kayıp çocuğun ailesinden ve yakınlarından detaylar
-Ailenin oturduğu evden detaylar
-Baba İbrahim Sakat'tın açıklaması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da işyerinden izin alarak öğle arasında dışarı çıkan ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor. Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki İsmail Sakat’tan 10 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, sabah saatlerinde işyerine gitmek için evden çıkan Sakat, işyerine gittikten sonra öğle saatlerinde ustasından izin alarak dışarı çıktı. Dışarı çıkan genç, bir daha ne işyerine ne de evine dönmedi. Ailesinin her yerde aradığı fakat bir sonuç alamadığı İsmail Sakat’ın bulunabilmesi için çalışmalar sürüyor. Oğlunun yaşının küçük olduğunu bu yüzden de birileri tarafından kandırılabileceğini düşündüklerini belirten baba İbrahim Sakat, “Oğlum 10 gündür kayıp. Şanlıurfa Valiliği’ne ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ilanı verdim. Oğlum 17 yaşında, küçük olduğu için birileri tarafından kaçırılmış ya da kandırılarak götürülmüş olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Oğlumu bulsunlar. Oğlumu kandırıp her türlü kötülüğü yapabilirler. Oğlum eğer bizi duyuyorsan eve gel” ifadelerini kulandı. Ailenin diğer çocuklarından Furkan Sakat ise abisine seslenerek, “Abi hepimiz perişan bir haldeyiz. Eğer bizi duyuyorsan eve gel, seni bekliyoruz” diye konuştu.
(BB-SD-
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