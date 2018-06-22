Kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu

-Olay yerine gelen yakınları

-Sahil Güvenlik DEGAK -1 timi köprüde

-Olay yerine gelen savcı inceleme yaparken

-Dalgıç beline bağlanan iple sulama kanalına girmesi ve cesedi sudan kenara çıkartması

-Cumhuriyet savcısı park halinde bulunan otomobil yanında inceleme yapması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan bir gencin sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Enes Gümrükcü’den ailesi dün geceden beri haber alamadı. Aile, bugün İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarından haber alamadıklarını bildirdi. Asayiş Büro ekipleri tarafından başlatılan aramalarda Enes Gümrükcü’ye ait 55 NE 109 plakalı otomobil Irmak Seddesi sulama kanalı yanında park halinde bulundu. Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışmalarını sürüdüren Asayiş Büro ekipleri Enes Gümrükcü’nün cesedini otomobili park ettiği yerden 150 metre ileride sulama kanalı içerisinde emniyet kapağına takılmış bir vaziyette buldu. Kanaldan cesedin çıkartılması için Samsun Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik DEGAK-1 Timi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Enes Gümrükcü’nün cesedini sudan çıkardı. Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın aydınlatılması için incelemelerini sürüdürüyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

