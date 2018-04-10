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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp gencin ailesiyle duygusal buluşması... Ormanda dereden su içip, çalılardan yatak yapmış İzle

Kayıp gencin ailesiyle duygusal buluşması... Ormanda dereden su içip, çalılardan yatak yapmış İzle

Gencin buluşma anı

Jandarma Karakolu Jandarma Sarılar Ormanlı Sığınma 

-anne babasının sarılmaları
-kayıp gencin konuşması

( BURSA )- Hasan Can Altan, 18 saat sonra ailesine kavuştu- Daha önce dağcılık tecrübesi olan Hasan Can Altan, geceyi ormanda geçirdiğini, çalılardan yatak yaptığını söyledi BURSA

- Bursa'da doğa yürüyüşü için çıktığı Uludağ'da ormanda kaybolup 18 saat sonra sağlıklı bir şekilde bulunan 22 yaşındaki genç, ormanda geçirdiği o anları anlattı. Dereden su içip çalılardan yatak yaptığını anlatan 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde dün ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı.
Bu arada, ormanlık alanda patika yolu takip ederek aşağı inen Altan, 19 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra Maksem Gökdere bölgesine indi. Burada yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu alan Can Altan, ablası Ceren Altan Kara'yı aradı. Ablasıyla konuşan genç nerede olduğunu anlatırken, ablası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hasan Can Altan'ın annesi Füsun babası Metin Altan ve ablası Ceren Altan Kara ile buluşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Gözü yaşlı anne uzun süre oğluna sarılarak hasret giderdi. "Çalılardan yatak yaptım, uyudum" Dün geceden bu yana 100 kişilik ekip ile aranan Hasan Can Altan'ın rahat tavırları dikkat çekti. 18 saattir ormanda olduğunu belirten genç, "geceyi nasıl geçirdin, nereye sığındın?" sorusuna "Hiç bir yere sığınmadım. Çalılardan yatak yaptım, yattım, uyudum" cevabını verdi. Doğa yürüyüşü için ormana girdiğini belirten Hasan Can Altan, "Ailemden ayrıydım. Telefonumun şarjı bitmişti. Sadece dereden su içtim. Derenin yanında ateş yakıp, çalılardan yatak yaparak yattım" diye konuştu.
İvazpaşa Mahallesi'nde ailesi ve kurtarma ekipleriyle buluşan Hasan Can Altan 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (UGR-İHS
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