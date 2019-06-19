Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor (2) - TUNCELİ

Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor (2) - TUNCELİ

- AFAD ekibinin aramalarından görüntü - Aramalara gönüllü katılan vatandaşlar - Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış'ın Eroğlu'nun ailesini ziyareti - Detaylar Tunceli 'deki kaybolan kişiyi arama çalışması - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, 5 gün önce kayıp ihbarı verilen Engin Eroğlu'nun bulunması için Munzur Çayı'ndaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyorTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması beşinci gününde devam ediyor.Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve kendisinden bir daha haber alınmayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun bulunması için Munzur Çayı'nda arama çalışmaları sürüyor.İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Tunceli Belediyesi, Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesi personelinden oluşan ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaklaşık 45 kilometrelik kısımda, 5 kilometrelik bölümler oluşturarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.Munzur Adrenalin Doğa Sporları Derneği (MADOSK) rafting ekibinin de destek verdiği aramalarda, gönüllü vatandaşlar Eroğlu'nun bulunması için çalışmalara katılıyor.Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, yaşanan olay üzerine 5 gündür kayıp olan Engin Eroğlu'nun Yoncalı köyünde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Eroğlu'nun ailesiyle bir süre sohbet eden ve acılarına ortak olan Haskırış, kaymakamlık olarak kendilerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu ve beraberindekiler eşlik etti.

A Haber Geçmiş Olsun Kaymakamlık Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı