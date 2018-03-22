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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp genç ormanda ölü bulundu

Kayıp genç ormanda ölü bulundu

olay yerinden detay görüntü

Polis Jandarma Elektrik Direği Sağlık Ekipleri Cinayet 

-ekiplerin çalışmalarından görüntü
-ölen şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 4 gündür kayıp olan genç, ormanda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık(21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu. Ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirlerken polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.
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