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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayıp genç kız ölü bulundu - KAYSERİ

Kayıp genç kız ölü bulundu - KAYSERİ

- Olay yerinden görüntüler - Kayseri 'de 16 gün önce kaybolan genç kızın bir inşaatın bahçesinde cesedine ulaşıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi İzzet Bölükbaşı Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın bahçesinde ceset görenler, polise haber verdi.Olay yerine gelen ekipler cesedin 16 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki İ.N.A'ya ait olduğunu belirledi.Genç kızın cesedi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç Kız Polis A Haber 

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