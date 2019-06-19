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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp eşine 3 ay sonra kavuştu Haberi

Kayıp eşine 3 ay sonra kavuştu Haberi

KENAN VE İPEK KIP ÇİFTÇİNİN KONUŞMASI

Geçim Sıkıntısı 

-EVİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ
-arşiv

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, 'dön artık yuvana' diye seslendiği evi terk eden eşine 3 ay sonra kavuştu. Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Kenan Kıp, kaybolduğunu iddia ettiği eşine 3 ay sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evine dönen İpek Kıp, yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle evi terk ettiğini ileri sürdü. "Çok mutluyuz" Huzura kavuştuğunu söyleyen Kenan Kıp, "İnanın ki çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. Bize kavuştu ve beni sevsin sevmesin önemli değil. Çocuklarımın başında dursun yeter. Eşim, yaşadığımız zor durumdan dolayı alıp başını gitti. Şu an çocuklarımız da çok mutlu ve ailemiz düzene girdi" diye konuştu.
"Pişmanım" Evini terk ettiği için pişman olduğunu ifade eden İpek Kıp, "Yaşadığımız maddi sıkıntı nedeniyle Bursa'ya yakınlarımın yanına gittim. Eşimin medya aracılığıyla ısrarlı haykırışı, beni evime, yuvama geri döndürmeye vesile oldu. Gittiğime pişman oldum" dedi.
(HT-
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