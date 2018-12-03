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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor İzle

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor İzle

HELİKOPTERLE EKİPLERİN BÖLGEYE TAŞINMASI

Çığ Düşmesi Çığ Altında Şili Helikopter Sağlık Görevlisi 

-DEMİRKAZIK DAĞINDAN GÖRÜNTÜ DETAYLAR

( NİĞDE )- Çığ altında kalan dağcı için Malatya ve Erzurum’dan arama ekipleri gelecek- 8 metrelik çığ altında kalan dağcı bulunamadı NİĞDE

- Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, üzerlerine çığ düşen 2 dağcıdan Hilal İşcan helikopterle kurtarıldı. İşcan'ın soğuk hava nedeniyle hipotermiye girdiği öğrenildi. Çığ altında kaldığı öğrenilen Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. Demirkazık Dağ evinde oluşturulan kriz masası Adana’dan gelen helikopter tarafından AFAD, JAK, UMKE ve AKUT'tan oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekipleri dağcının bulunduğu bölgede arama yapıyor. Yaklaşık 8 Metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede çığ altına kaldığı belirtilen Mustafa Kemal Karakoç’a ulaşılmaya çalışılıyor. Yüksek kesimlerde kar yoğunluğu var Demirkazık Dağı Enzevit mevkiinde yaşanan çığ düşmesi sonrası hipotermiye giren Hilal İşcan’ın Niğde’de sağlık görevlisi olduğu Mustafa Kemal Karakoç’un ise Konya’dan bölgeye geldiği öğrenildi. (YE- )
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