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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( BURSA -EK)- Kaybolmadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı BURSA

Kurtarma Ekibi Kamera Güvenlik Kamerası Gesi Şili 


- Bursa Uludağ’da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaybolmadan saniyeler önce birlikte görüntülenen iki dağcının uzun süre konuştuktan sonra aynı yöne birlikte hareket ettikleri görülüyor. Ayrıca görüntülerde kayıp iki dağcının üzerilerindeki kıyafetlerin dağ şartlarında yürüyüşe elverişli olmadığı da görülüyor.Bursa Uludağ’da 3 gün önce doğa yürüyüşüne çıkıp sisli havada kaybolan dağcı 2 arkadaşın kaybolmadan saniyeler önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ın (37), Oteller Bölgesi’nden uzaklaşmadan önceki son görüntüleri çevredeki bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın yoğun sisli olması dikkat çekerken 2 arkadaşın uzun bir süre ayakta konuştuktan sonra birlikte aynı yöne doğru yürüdükleri görülüyor. Ayrıca yine görüntülerde kayıp 2 dağcının üzerilerine giydikleri kıyafetlerin zorlu dağ şartlarında yürüyüşe uygun olmadığı dağcıların eldivenlerinin bile bulunmadığı dikkat çekiyor.İstanbul’dan Bursa’ya 1 Aralık’ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 3 gündür arama çalışması hız kesmeden devam ederken şuana kadar dağcıların bir izine rastlanılmadı. Uludağ’da "260 kişilik resmi ve sivil kurtarma ekibiyle arama çalışmaları sürüyor.
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