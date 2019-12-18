Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi

Kayıp dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi

Cesetlerin taşınması

Kanyon Cenaze Ormanlı Kayıp Dağcı Helikopter 

-Ambulansın alaydan çıkması
-Adlî tıbba gelişi

( BURSA ) BURSA

- Uludağ’da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi.
Efe Sarp’ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan’ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi.
1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askerî helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adlî Tıp Kurumu’na götürüldü. Öte yandan Mert Alparslan’ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi.
Oradan ambulansla adlî tıbba kaldırılacak. (MŞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı