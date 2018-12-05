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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Kayıp dağcı için aramalar hava şartları elverdiğinde devam edecek

- Kayıp dağcı için aramalar hava şartları elverdiğinde devam edecek

Toplantıdan görüntü

Dera Hafta Sonu Kurtarma Ekibi Toplantı Kayıp Dağcı 

-Detaylar
-Valinin konuşması

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kayıp dağcı arama çalışmalarının havaların düzelmesi durumunda tekrar başlayacağını söyledi.

Vali Şimşek Başkanlığında Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde AFAD Müdürü Şevki Türk, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan, Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, Profesyonel Dağcı Arif Öztürk’ün katılımı ile toplantı yapıldı. Toplantıda açıklamada bulunan Vali Şimşek: “ Kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmalarına dün itibariyle ara vermiştik. Çünkü bölgede hem hava şartları kötüleşmişti hem de arama kurtarma ekibi ikinci bir çığ tehlikesi söz konusuydu. Biz çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumdayız. Bu bağlamda aramalara ara verdik. Bu hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Bu toplantıda da bu hafta sonu başlatacağımız arama çalışmalarının yöntemini belirleyeceğiz. Stratejisini belirleyeceğiz. Kimlerle çalışa biliriz. Hangi noktaya yoğunlaşabiliriz. Bunların planlamasını yapacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmanın neticesinde kayıp dağcımız Mustafa Kemal Karakoç’a ulaşabiliriz” dedi.
(YE-SK)
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