Kayıp çocuk için sulama kanalında arama - ADANA Haberi
- Kanal çevresinde ekiplerin arama yapması - Kayıp çocuğun ağabeyi Fatih Tamer'in konuşması - Kayıp çocuğun fotoğrafıKayıp çocuk için sulama kanalında arama - Adana 'da ailesinin dünden bu yana kayıp olduğunu bildirdiği 12 yaşında çocuk için arama çalışması başlatıldı - Çocuğun serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama yapıldıADANA (AA) - Adana 'da, ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 12 yaşında çocuğun sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama yapıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti.Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.Arama çalışmalarını takip eden kayıp çocuğun ağabeyi Fatih Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin eve gelmemesi üzerine kaygılandıklarını belirterek, "Arkadaşları ilk görüşmemizde kardeşimin kendilerinin yanından ayrıldığını anlatmışlardı. Bugün yeniden görüştüğümüzde ise sulama kanalında boğulduğunu söylediler." dedi. Ekiplerin şu an için kıyıdan kanalı tarayarak gerçekleştirdiği aramalarda kayıp çocuğa ulaşılamadı.
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