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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp çocuk için ekipler seferber oldu - VAN

Kayıp çocuk için ekipler seferber oldu - VAN

- Kayıp çocuk Berhan Kıyak'ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları - Ekiplerin su kanalında arama yapması - Jandarma ekiplerinin arazide arama yapması - Aramaya katılan vatandaşlardan detaylar Van 'da kayıp çocuk için ekipler seferber olduVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde, kendisinden 8 saattir haber alınamayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ı bulmak için ekipler seferber oldu.Alınan bilgiye göre, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde oyun oynamak için evden çıkan Kıyak'tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.Ekiplere arama çalışmalarında mahalle sakinleri de destek veriyor.

A Haber Kayıp Çocuk Bild Su Kanalı 

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