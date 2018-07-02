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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp çocuğu arama çalışmasına 'ikiz' desteği - HATAY

Kayıp çocuğu arama çalışmasına 'ikiz' desteği - HATAY

Kayıp çocuğu arama çalışmasına "ikiz" desteği - HATAY - İz takip köpeği "Eyvah'' ile arama görüntüleri - Ufuk'un ikizi Uğur Tatar'ın konuşması Hatay 'daki kayıp çocuğu arama çalışmasına "ikiz" desteği - Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde dün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına ikizi Uğur da katıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde dün kaybolan Ufuk Tatar'ı arama faaliyetleri sürerken, çalışmalara çocuğun ikizi Uğur da katıldı.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği ilçeye bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde dün kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.Ufuk'un son görüldüğü yer ve çevresinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Ufuk'un ikizi Uğur da bölgeye getirildi.
Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Komando Hassasiyet 

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