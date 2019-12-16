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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp çoban ölü bulundu Video

Kayıp çoban ölü bulundu Video

JANDARMA DETAY

Jandarma Kayalı Jandarma Komutanlığı Hayvan 

-ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI
-ÇOBANIN BULUNMASI VE ARACA KONMASI
-ÇOBANIN FOTOĞRAFI

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu. 27 yaşındaki genç çoban İsmail Demir’in cansız bedeni kayalık kenarında bulundu. Edinilen bilgilere göre Demirci’ye bağlı Bayramşah Mahallesinde 27 yaşındaki İsmail Demir sabah erken saatlerde hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. Akşam saat 18.00 sıralarında sürüdeki hayvanların sahipsiz mahalleye geri dönmesi üzerine İsmail Demir’in ailesi ve mahalle sakinleri genç çobanı aramaya çıktı. Çoban için Jandarmaya kayıp ihbarı verilmesinin ardından mahalle sakinleri ve Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yapıldı. Genç çobanın cansız bedenine Çomaklı Dağında kayalıkların kenarında ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen genç çobanın ölümü mahalleyi üzüntüye boğarken, olayla ilgili Demirci ilçe jandarma komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Demir’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp kurumuna gönderildi.
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