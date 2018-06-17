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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayıp çoban bulundu... 14 yaşındaki çoban, kardeşinin cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı Haberi

Kayıp çoban bulundu... 14 yaşındaki çoban, kardeşinin cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı Haberi

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( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Jandarma Avcılık Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 


- Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde gece saatlerinde 12 yaşındaki Murat Baloğlu’nun ölü bulunmasının ardından aranan 14 yaşındaki ağabeyi O.B. sabah saatlerinde köyde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde çobanlık yapan 12 yaşındaki Murat Baloğlu ile ağabeyi 14 yaşındaki O.B. köyde koyunları otlatmak üzere meraya çıktı. Akşam saatlerinde ise 12 yaşındaki Murat Baloğlu’nun cansız bedeni babası tarafından merada bulunurken 14 yaşındaki ağabeyi O.B. ise kayıplara karışmıştı. Dün gece saatlerinde jandarma ekipleri ve köylüler tarafından aranan O.B. sabah saatlerinde Ağıllı köyünde yakınları tarafından bulunmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki O.B. adliyeye sevk edilirken savcılıktaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaydeden 12 yaşındaki Murat Baloğlu ise Kurugöl köyünde bu sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi. (COŞ-AÖ
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