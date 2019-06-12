Kayıp Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

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( ANTALYA )- Acılı baba arama çalışmalarını adım adım takip ediyor ANTALYA



- Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan ve 139 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Bir süredir hava şartları ve resmi tatiller sebebiyle ara verilen arama çalışması, DSİ’ye ait bir iş makinesinin yardımıyla Ağva Deresi’nde yeniden başladı.

Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan iş makinesinin yanında bekleyip zaman zaman ekibi yönlendiren baba Ahmet Acar’ın sık sık fotoğraf çektiği görüldü.

Gün boyu süren arama çalışmasından bir sonuç alınamadı. Baba Ahmet Acar’a, kayıp Buse’yi bulması için geniş bir çevrenin yardımcı olmaya çalıştığı biliniyor.

