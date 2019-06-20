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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp Buse için 85 umut noktası İzle

Kayıp Buse için 85 umut noktası İzle

Dere yatağında jandarmanın dedektörle arama çalışması

Hortum Faciası Jandarma Cep Telefonu Üniversite Öğrencisi Dere Yatağı 

-detaylar
-sinyal alınan noktalar
-Baba Ahmet Acar’ın sinyal gelen noktaları işaretlemesi
-işaretlenen noktalardan görüntü
-Fotoğraflar

( ANTALYA )- Kızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretledi- Jandarma dedektörle arama yaptı, 85 noktadan güçlü metal sinyali alındı- Baba Ahmet Acar, tespit edilen noktaları sprey boyayla tek tek numaralandırdı- Buse'nin kaybolduğunda üzerinde bulunan bileklik, kolye, yüzük, saat, ve küpe umut oldu ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum faciasında kayboluşunun 147. gününde Kader Buse Acar’ın bulunması için jandarma, Buse'nin üzerindeki metal eşyalara kilitlendi. Ekipler Buse'nin kaybolduğu Ağva deresinde dedektörle arama yaparken, 85 noktadan sinyal alındı. Baba Ahmet Acar da elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı. Annesi Ayla Acar’la birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın bulunabilmesi için çalışmalar yeniden başladı.
Umutlar, talihsiz kızın üzerinde bulunduğu bilinen bileklik, kolye, yüzük, saat, dere yatağında bulunan küpesinin diğer teki, cep telefonu, taşınabilir şarj aleti gibi altın ve metal içeren malzemelerin sinyal vereceği olasılığına bağlandı Acılı baba sprey boya ile işaretledi Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın görevlendirdiği arama timi, Ağva Deresi’nde Buse’nin bulunabileceği değerlendirilen ve geçtiğimiz günlerde bir kısmı iş makineleriyle kazılan bölümde dedektörlerle arama yaptı. Buse’nin babası Ahmet Acar da dedektörle arama yapan jandarma ile birlikte dolaşarak cihazdan kuvvetli sinyal gelen noktaları sprey boya ile işaretledi ve her birine numara verdi. İşaretlenen 85 nokta önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacak.
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