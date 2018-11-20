Kayıp başvurusundan cinayet çıktı - İSTANBUL Haberi
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılmalarıKayıp başvurusundan cinayet çıktı - Hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Cesedin, ormanlık alanda köpeklerin eşelemesi sonucu bir çoban tarafından bulunduğu ortaya çıktıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da hakkında 5 ay önce kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Mikhail Erol'dan (48) 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Mikhail Erol'un cep telefonunu incelemeye alan polis en son görüştüğü Rıdvan A'yı (19) ve Yasin Ö'yü (21) takibe aldı.Yasin Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Rıdvan A'nın alacak verecek meselesi yüzünden Mikhail Erol'u arkadaşları Necmi E'nin çalıştığı Eminönü'ndeki bir iş hanında konuşmak için çağırdığı Erol'u bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de Tekirdağ'da ormanlık bir alana attığını anlattı.İfade üzerine polisin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir ormanlık arazide ceset aradıkları fakat cesedi bulamadıkları öğrenildi. - Ceset bir çoban tarafından bulunduOlaydan yaklaşık 5 buçuk ay sonra 16 Kasım'da Kumbağ Mahallesi'nde ormanlık alanda koyun otlatan bir çoban, köpeklerinin bir yeri eşelediğini gördü. Köpeklerin eşelediği yeri kontrol eden çoban, valizin içerisinde ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi.Olay yeri incelemesi sonucu Adli Tıp Kurumu'nda kaldırılan cesette yapılan incelemede cesedin Mikhail Erol'a ait olduğu tespit edildi.Şüpheli Rıdvan A. saklanmak için gittiği memleketi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 17 Kasım'da düzenlenen baskınla, cinayetten bilgisi olduğu öğrenilen Yasin Ö, Necmi E. (24) ve Gökhan G. (32) de 18 Kasım'da İstanbul 'da gözaltına alındı.Şüpheli Rıdvan A. emniyetteki ifadesinde, "Ağabeyimin Kırgız uyruklu eşine oturma izni alması için Mikhail'e 2 bin lira verdim. Mikhail parayı aldıktan sonra işi yerine getirmedi. Aramızda tartışma çıkınca ailem ve yengem hakkında küfürlü konuşmalar yapınca, öldürmeyi planladım. Mikhail'i konuşma bahanesiyle bir arkadaşımın iş yerine çağırıp, bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yanımda getirdiğim çuvala koyup bantladım." diyerek olayı anlattı.Şüphelinin cinayetten sonra satın aldığı valize cesedi koyup, 300 liraya anlaştığı ticari taksiyle cesedi Tekirdağ'a götürüp ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.