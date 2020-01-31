Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayıp başvurusu yapılan adam başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayıp başvurusu yapılan adam başından vurulmuş halde ölü bulundu

-olay yerinden detay,

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Cenaze Urus 

--araçtan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 39 yaşında 2 çocuk babası Osman Tevfik Çakır, halk plajında aracı içerisinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Çakır'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Mehmet Çakır isimli şahıs, Side Kemer’de kasaplık yapan oğlu Osman Tevfik Çakır'ın (39) 29 Ocak Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında kimseye bir şey söylemeden evden ayrıldığını, telefonla ulaşamadıkları oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, kayıp şahsın boşanmış olduğunu, kasaplık yaptığını, ekonomik ve duygusal sorunlarının bulunduğunu ve intihara yönelik söylemlerinin olduğunu tespit etti. Osman Tevfik Çakır, devriye görevi yapan ekipler tarafından Manavgat'ta Sorgun Çamlık Halk Plajı otoparkında, kendisine ait aracın içinde tabanca ile başından vurulmuş olarak bulundu. Yapılan olay yeri incelemesi ve araştırma sonucu intihar ettiği değerlendirilen Çakır’ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı