Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı Haberi

-dalgıçların cesedi bulması detay

-balıkçının fotoğrafı

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( MUĞLA )- Milas Güllük Mahallesinde denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki balıkçı Mehmet Narlı’nın cesedi Kıyıkışlacık’ta bulundu. MUĞLA



- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinde balık tutmak için İris isimli teknesi ile denize açılan ve sabah saatlerinde dönmeyen balıkçının cesedine Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurmuş halde ulaşıldı. 67 yaşındaki balıkçı Mehmet Narlı’nın kayıp cesedinin bulunması için iki gündür Sahil Güvenlik ekipleri ve Milas Kültür balıkçıları Derneği dalgıçları ile yöredeki balıkçıların arama çalışmaları kayıp balıkçının cesedine ulaşılmasının ardından sonlandırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan kayıp balıkçı Mehmet Narlı’nın cesedi torbaya konularak Cumhuriyet Savcısı’nın otopsisinden sonra Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor. Kayıp balıkçının yakınları da cesede ulaşılmasının ardından olay yerine geldi.



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