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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

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-cenazenin adlı tıpta giriş detay
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir balıkçının cenazesi bulunmuştu. Ekiplerin çalışma sonucu bugün ikinci balıkçının cansız bedenine de ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikten çıkartılan İlyas Domaç'ın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Cenaze burada savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Domaç'ın cesedi akşam saatlerinde cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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